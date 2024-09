Preço da gasolina cai 2,55% em um mês no Ceará; veja preços

Ele está atrás apenas do Maranhão, com R$ 5,93 por litro; Pernambuco, com R$ 5,98/L; e Piauí, com R$ 5,99/L. No período, o preço mínimo de revenda cearense encontrado na gasolina foi de R$ 5,69 e o máximo de R$ 6,79.

O valor atual visto no Estado está em R$ 6,11 por litro ( L ), enquanto na referida semana de agosto, dos dias 4 a 10, o preço era de R$ 6,27/L. Hoje, o Ceará é o quarto estado do Nordeste com a gasolina mais barata.

O preço médio de revenda da gasolina comum no Ceará caiu 2,55% entre primeira a semana de setembro e igual período do último mês. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP ), coletados nos dias 1º a 7 de setembro.

Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro era de R$ 6,12, enquanto no Brasil o valor era de R$ 6,09/L. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,059.

No comparativo mensal, o valor médio do litro da gasolina subiu 5,88% em Fortaleza, custando R$ 6,23 na semana dos dias 4 a 10 de agosto.

Já Fortaleza conta com um preço médio para a gasolina ainda mais baixo do que o Ceará, a R$ 6,05 por litro. O preço mínimo de revenda encontrado na Capital foi de R$ 5,77/L e o máximo de R$ 6,79/L.

Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões

Centro-Oeste: R$ 5,96



Sudeste: R$ 6,02



Nordeste: R$ 6,12



Sul: R$ 6,13



Norte: R$ 6,45

No Ceará, apenas os municípios de Caucaia, Juazeiro do Norte e Quixadá têm custo do litro da gasolina mais barato que Fortaleza, com R$ 5,97, R$ 5,97 e R$ 6,01, respectivamente. Já Itapipoca ficou com o montante mais caro na semana, com R$ 6,73 por litro.

Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará

Caucaia: R$ 5,97



Juazeiro do Norte: R$ 5,97



Quixadá: R$ 6,01



Fortaleza: R$ 6,05



Icó: R$ 6,40



Limoeiro do Norte: R$ 6,42



Iguatu: R$ 6,54



Sobral: R$ 6,66



Itapipoca: R$ 6,73

Foram pesquisados 114 postos de combustíveis em nove dos 184 municípios do Estado, com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,69 em Juazeiro do Norte e máximo de R$ 6,79 em Fortaleza.

Óleo Diesel e S10

Com R$ 6,28 por litro, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 1º a 7 de setembro. O diesel S10 ficou em R$ 6,02 por litro, conforme a ANP.