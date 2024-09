Venda de veículos cresce 10,94% em agosto no Ceará

Venda de motos foi a que mais cresceu em agosto, com avanço de 21,32%. Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Mais de 13,3 mil veículos foram comercializados em agosto no Ceará. O resultado, que engloba carros de passeio, motos, utilitários leves, caminhões e ônibus, representa uma alta de 10,94% ante agosto do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 3, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a associação que representa as concessionárias. Dentre as categorias, a que apresentou maior crescimento no Estado foi a venda de motos, com avanço de 21,32%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foram comercializadas 8.224 motos em agosto deste ano frente às 6.668 unidades vendidas em igual mês do ano passado. Em relação a julho, as vendas avançaram 23,34%. As motos representam hoje 61,05% da frota cearense, um aumento de 2,15 pontos percentuais em relação à participação que o segmento tinha em 2023.

O relatório aponta ainda avanço de 22,65% na venda de comerciais leves, que chegaram a 980 unidades comercializadas no Estado em agosto. Já as vendas dos carros de passeio passaram de 3.198 unidades, em agosto do ano passado, para 3.472 unidades no mês passado. Alta de 8,57% no período. As vendas de caminhões e motos somadas chegaram a 290 unidades. Crescimento de 72,62% ante agosto do ano passado. No acumulado do ano, o setor contabilizou a venda de 88.751 veículos novos no Estado. Crescimento de 12,35% ante agosto de 2023. Deste total, 54.182 unidades são motos. O segmento é ainda o que apresentou maior taxa de crescimento no comparativo de oito meses, de 16,44%.

Brasil Com 237,4 mil unidades emplacadas, as vendas de veículos novos no Brasil tiveram crescimento de 14,3% no mês passado, frente a agosto de 2023. Na comparação com julho, melhor resultado mensal do ano, as vendas caíram 1,6%, mas esta variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de vendas em agosto. O resultado leva para 13,4% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a agosto, foram licenciados 1,62 milhão de veículos no Brasil.