Previsão do FNE de R$ 47,29 bi para 2025 é o maior desde 2019

Mas as contratações do FNE nos municípios pertencentes ao semiárido têm a projeção mínima de R$ 8,4 bilhões, em que 50% dessa estimativa são ingressos da União. Vale frisar que a área abrange 1.477 cidades, onde o Ceará está incluso.

As estimativas foram apresentadas nesta terça-feira, 3 de setembro, no auditório do gabinete da Presidência do Banco do Nordeste (BNB), que fica na avenida Silas Munguba, 5700, no Passaré, em Fortaleza, no Ceará.

Na ocasião, estavam o secretário-executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Ramalho Dubeux, e o presidente do BNB, Paulo Câmara.