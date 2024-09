O que o resultado do PIB do Brasil sinaliza para o Ceará?

Sinalizações puxam para emprego formal no Ceará Crédito: Thais Mesquita em 07/06/2022

“Então esse investimento que está acontecendo nesse setor está puxando a economia e está irradiando para outros setores”, explica. Outro ponto destacado pelo economista é que o cenário econômico cearense é puxado pelo crescimento do emprego formal no interior, classificado como favorável, considerando a concentração econômica na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). “Esse crescimento reduz a desigualdade econômica que a gente tem no nosso próprio Estado”, pontua.