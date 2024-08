Haddad: Orçamento está bastante mais ajustado ao que vai acontecer na economia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta terça-feira, 27, que o projeto de orçamento do ano que vem, a ser anunciado na sexta-feira, está mais ajustado com o que deve acontecer na economia. Durante participação na conferência anual do Santander, Haddad disse que a peça que está sendo finalizada traz mais conforto à equipe econômica do que a apresentada no ano passado, quando, reconheceu o ministro, havia excesso de otimismo com as receitas extraordinárias levantadas em outorgas e concessões.

Após enfatizar que a peça orçamentária é uma construção que passa por diversas áreas técnicas, de modo que não há como maquiá-la, Haddad assegurou que o orçamento do ano que vem vai "equilibrado" - ou seja, prevendo equilíbrio entre receitas e despesas, como determina a meta fixada no arcabouço fiscal para as contas primárias.

"Eu digo a você, com muita tranquilidade, essa peça orçamentária me causa mais conforto do que a do ano passado. A peça orçamentária do ano passado, na minha opinião, subestimava receitas ordinárias e superestimava receitas extraordinárias. Cheguei a dizer isso em uma entrevista na época", declarou o ministro durante participação na conferência anual do Santander.