Conheça as franquias de maior faturamento no Brasil em 2024

Pesquisa é da Associação Brasileira de Franchising (ABF) Crédito: JÚLIO CAESAR

O setor de franquias registrou um crescimento nominal de 12,8% no segundo trimestre deste ano em comparação com igual período do ano passado. De abril a junho, a receita passou de R$ 54,253 bilhões para R$ 61,205 bilhões. De abril a junho, a receita passou de R$ 54,253 bilhões para R$ 61,205 bilhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No semestre, o faturamento foi de R$ R$ 105,107 bilhões para R$ 121,766 bilhões.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Veja abaixo quais apresentaram os melhores resultados. Quais franquias do Brasil tiveram os melhores faturamentos em 2024? Quem lidera o ranking é o segmento de saúde, beleza e bem-estar, que registrou uma alta de 21,7%. A alta, de acordo com a pesquisa, foi impulsionada, especialmente, pelo investimento de produtos personalizados, com o uso de inteligência artificial (IA).

Ainda foi captado o aumento das vendas de produtos farmacêuticos de 10,7% no primeiro semestre, de acordo com a Associação Brasileira de Indústrias Farmacêuticas (Abifarma), além da inclusão e diversidade dos produtos comercializados. Em seguida, quem emplaca é o grupo de alimentação (food service), com um cenário de 16,4%. O desempenho foi puxado pelo custo-benefício, além da consolidação do mercado de delivery.

Quem também integra a lista é o segmento de casa e construção, que registrou um aumento de 15,1% ante igual período do ano passado. O levantamento aponta que a alta é puxada pelo crescimento de crédito imobiliário e programas de financiamentos mais acessíveis. Veja abaixo o restante da lista. Entretenimento e lazer: 13,9%



Moda: 13,2%



Serviços e outros negócios: 12,4%



Hotelaria e turismo: 11,1%



Serviços automotivos: 8,6%



Limpeza e conservação: 8,5%



Educação: 6,6%



Alimentação (comercialização e distribuição): - 6,9% Qual o número de operações por região? De acordo com o levantamento, o Sudeste apresentou uma alta no faturamento e uma queda no número de operações deste ano em relação a 2023.

Na região Sul, o cenário foi contrário: queda na receita e aumento no volume de operações. Nas demais regiões, houve estabilidade, com alta progressiva no capital. Confira o detalhamento de 2024 abaixo. Nordeste