Conheça 8 franquias para investir no Ceará a partir de R$ 20 mil

Franquias têm investimento inicial de R$ 9 mil até R$ 2 milhões Crédito: Flavio Florido/ABF Franchising Expo/Divulgação

O setor de franquias teve crescimento de 19,9% na região Nordeste, na comparação entre o 1º trimestre de 2024 e o 1º trimestre de 2023, conforme dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O crescimento foi ligeiramente superior à média nacional, que ficou e 19,1%. Confira franquias em destaque mais abaixo da matéria! Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No total, o segmento faturou na região pouco mais de R$ 8,6 bilhões no período analisado. Também houve expansão no número de unidades de franquia, da ordem de 2,6% em todo o Nordeste, somando 27.570 operações. "Este boom das franquias não está apenas contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, mas também está gerando oportunidades de emprego e fortalecendo a infraestrutura empresarial local", enfatizou o diretor regional da ABF no Nordeste, Fernando Ribeiro.

A marca foi classificada como a 5ª maior microfranquia pela ABF. A meta da empresa para 2024 é conquistar 1.500 operações e obter faturamento de R$ 500 milhões. No Ceará, a CredFácil conta com 43 unidades ativas e projeta abrir mais 15 até o fim deste ano, gerando 60 novos empregos. Em 2023, a marca cresceu 30% no Estado. O investimento inicial é de R$ 19.997, no modelo home office; de R$ 30 mil no modelo container; de R$ 55 mil nas lojas premium e de R$ 75 mil na modalidade Black. Os valores incluem taxa de franquia, exceto no modelo container, que já inclui a referida estrutura. Yes! Cosmetics A Yes! Cosmetics é uma rede de franquias vegana, presente no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Atualmente, a marca possui mais de 130 unidades franqueadas pelo Brasil. No Ceará, a expectativa para 2024 é a de abrir cinco novas unidades, gerando pouco mais de 20 empregos. O investimento inicial é de R$ 70 mil, no modelo microfranquia; de R$ 150 mil, no formato quiosque; e de R$ 221 mil para lojas de rua ou de shopping. Nos dois primeiros modelos, os valores incluem taxa de franquia e sistemas, entre outros processos. Nutty Bavarian A rede de franquias é famosa pelas castanhas glaceadas, vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, contando hoje com mais de 170 quiosques espalhados pelo País.

Nutty Bavarian Crédito: Nutty Bavarian/ABF/Divulgação A marca chegou ao Brasil em 1996, por meio da empresária Adriana Auriemo, que conheceu o produto nos Estados Unidos enquanto assistia a um jogo de basquete.



O investimento inicial é de R$ 114,5 mil e a taxa de franquia é de R$ 39,5 mil. O faturamento médio mensal é estimado em R$ 42 mil e o prazo de retorno varia de 12 a 18 meses. Sua Hora Unha A rede é especializada em cuidados e embelezamento das unhas, tendo sido criada em 2018. Os clientes podem solicitar os serviços sem a necessidade de agendamento prévio.