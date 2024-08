Padilha diz esperar que Câmara foque em tributária e Programa Acredita na semana que vem

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse esperar que a Câmara se concentre na semana que vem nas votações do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e do Programa Acredita, que libera crédito para microempresas e microempreendedores individuais (MEIs). A Medida Provisória que criou o programa perde validade nesta terça-feira, 20, sem que o projeto de lei apresentado para substituir a MP tenha sido votado pelo Congresso.

Há pelo menos dois meses, o Acredita tem sido citado como "prioridade da semana" por Padilha. A proposta, no entanto, travou na Câmara por causa do embate entre o Legislativo e o Judiciário sobre a transparência das emendas parlamentares. O mesmo aconteceu com os destaques do segundo projeto da tributária, que já teve o texto-base aprovado. Hoje, os Três Poderes fizeram um acordo sobre as emendas.

"A expectativa é que na próxima semana, que tem esforço concentrado na Câmara dos Deputados, que a gente possa voltar a estar concentrado no tema da regulamentação da reforma tributária, da aprovação do projeto de lei que incorpora as ações e as medidas do Acredita", disse Padilha, em entrevista coletiva no Senado.