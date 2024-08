Ceará foi o estado do NE que mais recebeu turistas internacionais em julho

Na posição nacional, o Estado ficou em sétima colocação. Levantamento é realizado com dados da Anac

O levantamento também mostra que o terminal ocupou a sétima posição do Brasil, superando pelo quarto mês seguido o de Salvador (36.736), que aparece na oitava posição, e o de Recife (33.015), na nona.

No período, 38.886 passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, principal portão de desembarque do Estado . Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Junho foi o terceiro mês seguido de liderança do Ceará na atração de turistas deste segmento e, em julho, o quarto.

A liderança do Ceará iniciou em abril, mês em que foram movimentados 30.223 mil passageiros internacionais.

A liderança na Região demonstra a relevância do potencial turístico do Ceará, afirma Yrwana Albuquerque, secretária de turismo do Estado.

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo, que envolve, sobretudo, promoção do nosso destino e equipamentos que visam oferecer uma experiência única aos visitantes de todo o mundo”.