Ministro de Minas e Energia acompanha situação de AC e RO; 70% da carga foi restabelecida

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve nesta quinta-feira, 22, reunido com a equipe da Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em Brasília, para acompanhar a situação do sistema de transmissão que atende Acre e Rondônia. A carga total restabelecida é de 691 MW, ou 70%.

Hoje à tarde, houve interrupção de 187 MW no Acre e 797 MW em Rondônia. O ministro de Alexandre Silveira determinou a abertura de sala de situação, com participação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do corpo técnico do MME. A previsão é que todo o serviço seja restabelecido ainda hoje.