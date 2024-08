Receita abre consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira, 23

No Ceará, pouco mais de 94,5 mil contribuintes serão contemplados. O montante estimado para ser restituído no Estado é de quase R$ 150,9 milhões

A Receita Federal vai abrir a consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda (IRPF) nesta sexta-feira, 23, às 10 horas.

Quem tiver direito a algum valor a ser restituído terá o pagamento efetuado no dia 30 de agosto, com crédito na conta bancária informada na declaração feita pelo contribuinte e que seja da titularidade dele, com possibilidade de reagendamento via Banco do Brasil pelo prazo de até um ano, após a primeira tentativa de crédito.

No Ceará, são 94.595 contribuintes contemplados neste lote, que receberão R$ 150.880.402,81, conforme números divulgados pela Receita Federal. Em média, as restituições aos contribuintes cearenses ficarão em torno de R$ 1.595,01.