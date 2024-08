Com Sul e Sudeste no topo, Ceará perde duas posições entre estados mais competitivos

O Ceará perdeu duas posições no ranking dos estados mais competitivos do Brasil , segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP). O Estado passou a ocupar a 14º posição nacional na lista de 2024.

No entanto, o que contribuiu para a perda de posições do Ceará no ranking foram resultados negativos nos pilares de Solidez Fiscal, no qual perdeu dez posições, de Potencial de Mercado, no qual perdeu oito posições e teve o segundo pior resultado do País.

Há ainda apontamentos negativos nos pilares de Capital Humano, Eficiência da Máquina Pública e Segurança Pública.

