STF retoma julgamento sobre trabalho intermitente nesta semana

Modalidade foi criada no governo Michel Temer e estava há quatro anos em trâmite no Supremo

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) retoma o julgamento do trabalho intermitente neste semana. A modalidade foi criada no governo Michel Temer e está prevista na pauta do STF desta semana.

O julgamento do trabalho intermitente teve início em 2020, quando o ministro e relator Edson Fachin defendeu a inconstitucionalidade da modalidade.

As ações em questão no STF foram movidas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) e por federações dos empregados em postos de combustível e de trabalhadores de telecomunicações.

No mesmo ano, os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram do relator. Mas, em 2022, a ministra Rosa Weber acompanhou Fachin, com ressalvas.

André Mendonça, também em 2022, pediu vistas e interrompeu o debate. Com a retomada do julgamento, é esperado que os demais ministros se manifestem, acabando com o empate que dura dois anos.

Como funciona o trabalho intermitente?

O trabalho intermitente consiste em o empregado ser chamado pelo empregador apenas quando há demanda, intercalando com dias de inatividade.