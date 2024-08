Inscrições para projeto de aceleração de startups no Ceará são prorrogadas até o dia 25

Iniciativa do governo estadual, Programa Corredores Digitais selecionará até 180 ideias de empreendedores com mais de 16 anos

Foram prorrogadas até domingo, 25, as inscrições para o Programa Corredores Digitais, iniciativa do governo do Estado, para aceleração de startups, promovida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece). Segundo a Pasta, até 180 ideias devem ser selecionadas para aceleração em duas jornadas: Bora Criar e Bora Crescer.

A primeira é voltada para equipes multidisciplinares com dois ou três integrantes, com idade superior a 16 anos, e projetos que possam ser transformados em negócios. Já a segunda jornada é destinada a empreendedores que já tenham um projeto pronto para ser lançado ou em fase inicial de operação com os primeiros clientes já estabelecidos. As inscrições podem ser feita pelo link: https://bit.ly/linkseditalcorredoredigitais



A coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro, detalha que o programa “trabalha com jornadas que atendam os diferentes graus de maturidade das startups. Neste edital, queremos possibilitar a estes negócios a operarem no mercado de maneira sólida e eficiente, com foco no crescimento do negócio. As startups selecionadas estarão conosco, realizando diversas atividades para o fortalecimento e o crescimento no mercado”.

Conforme o comunicado de prorrogação das inscrições do programa, “a Jornada Bora Criar irá oferecer qualificação, rede de mentoria com especialistas de diversas áreas, benefícios com parceiros, apoio técnico e de infraestrutura dos Ambientes de Inovação e networking para incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico do Ceará”.