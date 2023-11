Secitece anuncia $27 milhões para qualificar 8.400 jovens no Ceará

Parceria entre MCTI e Governo do Ceará proporciona R$27 milhões para programa C-Jovem. Com os novos investimentos, o programa garantirá a capacitação de 8.400 alunos em diferentes estágios de formação

A secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro, participou, nesta segunda-feira (6/11), da cerimônia de anúncio de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para o programa C-Jovem, do Governo do Estado. Serão R$ 27 milhões investidos em qualificação.



“Nosso objetivo é capacitar jovens em busca de conhecimento e qualificação, promovendo o desenvolvimento do Ceará e do Brasil”, frisou a secretária Sandra Monteiro durante a cerimônia.

Com os novos investimentos, o programa C-Jovem garantirá a capacitação de 8.400 alunos em diferentes estágios de formação, oferecendo trilhas de capacitação técnicas e de habilidades sociais, no setor de TIC.