Feira de agricultura familiar na Meruoca movimenta R$ 40 mil

Promovida pelo Instituto Future, com patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e do Governo do Estado do Ceará, a Exposição é aberta ao público de forma gratuita.

José Augusto é um dos comerciantes presentes na Exposição. Ele vende pé de moleque e doces caseiros no local, confeccionados pelos próprios avós, que são produtores rurais.

“Eles produzem tudo de forma 100% artesanal, do jeito que o cearense gosta, e fico responsável pela comercialização dos produtos”, detalha.