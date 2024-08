Exportações do agronegócio cresceram 8,8% em julho, para US$ 15,44 bilhões

As exportações do agronegócio brasileiro atingiram US$ 15,44 bilhões em julho, crescimento de 8,8% em base de comparação anual, estabelecendo novo recorde para o mês, aponta o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

De janeiro a julho, as exportações do agronegócio totalizaram US$ 97,80 bilhões, incremento de 1% em relação ao mesmo intervalo de 2023. No período, o setor representou 49,3% do valor total das exportações do País.

No mês passado, os principais setores que contribuíram para esse resultado foram: soja, carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café. Juntos, eles representaram 82,5% das exportações do agronegócio em julho.