INSS diminui fila de espera para 14 dias nos benefícios por incapacidade, diz presidente

Alessandro Stefanutto enalteceu redução do tempo de análise e concessão do benefício. Demora em análises chegavam em média a 250 dias

Após apresentar médias de até 250 dias de demora em processos de análises de benefícios, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora consegue responder às demandas em até 14 dias. A afirmação é do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Alessandro destacou o trabalho desenvolvido nos últimos anos na redução dos prazos, principalmente em relação às perícias.

"O tempo médio de espera para atendimento caiu bastante. Hoje, você consegue um benefício por incapacidade em até 14 dias, saindo de tempos aí de 200 dias, 250 dias. Uma perícia para o BPC-Loas ou perícia para aposentadoria por invalidez em 39 dias, em média", destaca.