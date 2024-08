Parecer da reoneração da folha deve ser apresentado nesta terça, 13; minuta exclui CSLL

Senador Jaques Wagner (PT-BA) deve apresentar parecer sobre reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) deve apresentar nesta terça-feira, 13, o relatório da proposta de reoneração da folha de pagamento, que consta do Projeto de Lei (PL) 1.847/24, do senador Efraim Filho (União-PB). Até então, minuta a qual O POVO teve acesso mantém a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas de fora da compensação dos valores que o Governo Federal deixará de arrecadar entre 2024 e 2027. Reunião sobre a medida de reonerar gradualmente os custos trabalhistas para 17 setores econômicos do País está sendo discutida agora em reunião fechada.

O encontro acontece na residência oficial do Senado, na residência do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também se encontra no local, além do líder do governo no Senado e relator do PL, Jaques Wagner, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha (PT-SP). Para entender, o projeto de lei cria um regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

O texto busca atender ao acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre a Lei 14.784, de 2023, que prorrogou a desoneração por quatro anos. Conforme o projeto, a reoneração gradual da folha de pagamento terá duração de três anos (de 2025 a 2027). O gradualismo da transição proposto por Efraim é uma tentativa de reduzir o impacto tanto no mercado de trabalho como na arrecadação de tributos.

O projeto mantém a desoneração integral em 2024 e estabelece a retomada gradual da tributação a partir de 2025 (com alíquota de 5% sobre a folha de pagamento). Em 2026 serão cobrados 10% e, em 2027, 20%, quando ocorreria o fim da desoneração. Durante toda a transição, a folha de pagamento do 13º salário continuará integralmente desonerada. Senado e governo ainda discutem como compensar essa desoneração.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu até 11 de setembro o prazo para que os Poderes Legislativo e Executivo busquem uma solução consensual sobre a desoneração da folha de pagamentos. Ainda que o governo e o Legislativo concordem com a manutenção da desoneração em 2024 e com a reoneração gradual até 2027, não há acordo sobre as fontes de compensação. Entenda o CSLL na desoneração da folha de pagamento Estimativa da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, para o possível cenário de reoneração gradual sobre a folha salarial, mostra que aumentar a alíquota da CSLL das empresas é a única forma de compensar os valores que o Governo Federal deixará de arrecadar entre 2024 e 2027.

A reoneração da contribuição patronal previdenciária, discutida no PL 1.847/2024, estipula uma transição para a retomar totalmente a cobrança do tributo a 17 setores da economia em 2027. Mas os valores que seriam arrecadados pelo governo, caso a reoneração já estivesse em vigor, deverão ser compensados por outros meios. A negociação acontece entre governo e Legislativo, após envolvimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na questão.