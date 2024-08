Especialistas estão otimistas com aprovação de incentivos do H2V na Câmara

O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, afirma que as expectativas são as melhores possíveis para o H2V. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

Com a previsão de R$ 18,3 bilhões em incentivos fiscais relacionados ao hidrogênio verde (H2V), especialistas consultados pelo O POVO estão otimistas com o desenvolvimento deste mercado no Ceará devido à segurança jurídica para atração de investidores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A perspectiva positiva vem em meio à aprovação do Projeto de Lei (PL) Nº 3027/24, voltado à regulamentação de incentivos do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC), no dia 12 deste mês, na Câmara dos Deputados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, afirma que as expectativas são as melhores possíveis, pois, na sua visão, tudo já foi dialogado.

Jurandir diz que, agora, a regra do jogo foi estabelecida, em um processo onde as empresas puderam se expressar, e espera que elas tomem decisões finais de investimentos em breve. Além disso, a velocidade de aprovação do PL foi vista com uma surpresa positiva pelo especialista. Todavia, o consultor de energia da Fiec não sabe se a celeridade do processo ocorrerá também na análise do Senado, mas afirma que o tema também deverá ser aprovado na casa.

Com isso, os custos dos projetos devem cair, fazendo-os mais competitivos. Algo que aconteceu em outras áreas anteriormente, como a energia solar e eólica. Uma das empresas mais avançadas no que tange o H2V no Complexo do Pecém é a Fortescue, que deve iniciar a terraplanagem do terreno ainda neste ano. Segundo o gerente de comunidade e performance social da empresa na América Latina, Hugo Diogo, a atenção está voltada também às comunidades próximas ao Pecém.