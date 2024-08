Curso gratuito para garçons; veja como se inscrever

As inscrições para o curso devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 19, no site da Academia da Cerveja. O candidato deve ter mais de 18 anos

A Academia da Cerveja, escola de conhecimento da Ambev, está com vagas abertas para o "Curso Chopeiras e Serviço", formação gratuita no mercado de bares, restaurantes e outros estabelecimentos relacionados ao universo cervejeiro.

A iniciativa é uma parceria da empresa com o Bora, plataforma que possui o objetivo de conectar 5 milhões de pessoas com oportunidades de trabalho até 2032. As inscrições para o curso devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 19 de agosto.

Para se inscrever, o candidato, que deve ter mais de 18 anos, precisa acessar o site da Academia da Cerveja e realizar o cadastro com identificação e informações de contato.