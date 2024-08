Relatório de Transparência Salarial vai incluir dados trabalhistas de indígenas

Luís Freitas é chefe de Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE) Crédito: FCO FONTENELE

O próximo Relatório de Transparência Salarial, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), trará informações sobre políticas de contratação e remuneração de indígenas, com base em dados a serem declarados pelas empresas, referentes a 31 de dezembro de 2023. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O dado foi apresentado pelo chefe de Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE), Luís Freitas, em entrevista exclusiva ao O POVO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira versão do relatório foi publicada em março deste ano e teve como base os dados declarados por cerca de 49,5 mil empresas referentes ao dia 31 de dezembro de 2022 e é decorrente da chamada Lei da Igualdade Salarial, publicada em julho do ano passado.

Marinho: segmentos contrários à divulgação de dados de igualdade salarial serão fiscalizados “Uma novidade que vem nesse relatório é o recorte agora para indígenas. Então, esse recorte vai aparecer nesse novo relatório”, destacou Freitas. Sobre o primeiro relatório, ele disse que “ele já mostra algumas coisas que têm de ser consertadas. E aí você pergunta: e a fiscalização não pode pressionar para consertar? Sim, na questão salarial, não tenha dúvidas. Se o cargo é o mesmo, a função é a mesma e as atividades são as mesmas porque o salário é diferente? Você não pode fazer essa diferenciação. Então, isso já dá para detectar”, ressaltou. A Lei de Igualdade Salarial foi criada tendo como prioridade a redução da diferença entre a remuneração paga a homens e a mulheres que exercem as mesmas funções, embora também mire a equiparação de salários entre outros grupos sociais. Para o próximo relatório, o prazo final para que as empresas respondam preencham essas informações no site do Emprega Brasil vai até o dia 30 de agosto. São obrigadas a responder e a publicar o relatório em seus respectivos sites, as empresas que têm mais de 100 empregados.