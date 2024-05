Marinho: segmentos contrários à divulgação de dados de igualdade salarial serão fiscalizados

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que deve determinar que a equipe de auditores da pasta elabore um planejamento específico de fiscalização em segmentos empresariais que não concordaram com a divulgação de dados prevista pela regulamentação da Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Desde o ano passado, portaria do MTE desperta debates jurídicos, inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista coletiva sobre os dados do Caged de março, Marinho foi questionado se o governo faria algum anúncio nesta quarta-feira, 1º, quando é comemorado o Dia do Trabalho.

O ministro respondeu que um dos focos será o cumprimento da Lei de Igualdade Salarial, e prometeu fazer o anúncio da fiscalização na quarta-feira, quando se une ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ato em São Paulo das centrais sindicais.