Ibovespa abre em queda de 2,06% após tombo das bolsas asiáticas

O índice japonês Nikkei despencou 12,4% em Tóquio, o equivalente a maior queda diária desde outubro de 1987, com fechamento a 31.458,42 pontos. Enquanto as bolsas europeias operavam em queda de 2%, em média, nesta manhã.

O Índice Bovespa ( Ibovespa ) abriu em queda de 2,06%, a 123.266,33 pontos, às 10h10min desta segunda-feira, 5. O movimento ocorre após tombo das bolsas asiáticas e recuo nas bolsas europeias, impactadas pelos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos (EUA).

"Isso reverte em parte o 'carry trade', (em que) investidores pegam empréstimos no Japão e investem o dinheiro em outros lugares", detalha Corleta, que prevê um início rápido de um ciclo de cortes nas taxas de juros norte-americanas.

Isso desencadeou um sentimento de medo no mercado sobre uma possível recessão econômica. O Banco Central do Japão, neste cenário, havia elevado suas taxas de juros, "em um país que teve décadas de câmbio estável e inflação baixa."

O especialista da GTF Capital, Felipe von Eye Corleta, explica que os mercados entraram em modo "vendedor agressivo" após o relatório de emprego dos EUA, denominado 'payroll', apresentar um desemprego maior do que o esperado.

O Brasil deve ser afetado neste cenário global, segundo o especialista da GTF Capital. "Estamos vendo também um movimento de queda expressivo nas commodities, que tem impacto gigante na balança comercial e, inclusive, na arrecadação federal."

"No curto prazo podemos ter impacto negativo em câmbio e ativos financeiros por conta da fuga ao risco, enquanto no médio e longo prazo os impactos se relacionam mais com a balança comercial e os riscos fiscais", acrescenta.

O dólar sobe 0,78%, custando R$ 5,77.