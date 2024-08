Mesmo sem reajuste da Petrobras, diesel sobe e fecha julho acima de R$ 6, mostra IPTL

O preço médio do litro do diesel comum foi comercializado a R$ 6,04 no consolidado de julho e o S-10 a R$ 6,17, ambos com aumento de 0,33% ante a primeira quinzena do mês. É o que apontam os dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

"Entramos no segundo semestre com o diesel mais caro nos postos de abastecimento de quase todo o País, e maior preço médio do ano para os dois tipos", analisou em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Na região Norte, maior preço médio do País para os dois tipos de diesel, o preço do comum ficou em R$ 6,71, e do S-10, em R$ 6,55. No diesel comum houve estabilidade em relação à primeira quinzena do mês, enquanto o S-10 teve alta de 0,61%, o mais expressivo de todo o País, informou a Edenred.