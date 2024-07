Compras internacionais até US$ 50 começam a ser taxadas na Amazon

Após aprovação no Congresso e sanção presidencial, medida instaura uma taxação de 20% de imposto de importação sobre as compras internacionais de até US$ 50

Além disso, a multinacional destacou que o preço informado no produto para os clientes brasileiros será em real e que a conversão do dólar será realizada pelos vendedores parceiros utilizando a cotação do dia da venda.

A medida, aprovada na Câmara dos Deputados no fim de maio e sancionada pela Presidência da República, instaura uma taxação de 20% de imposto de importação sobre as compras internacionais de até US$ 50.

"O cliente pode conferir o valor da conversão que foi utilizado no recibo da compra, que é compartilhado com ele depois do envio do produto", destacou.

Já para os produtos com valores entre US$ 50,01 e US$ 3.000, a taxação será de 60%, com uma dedução fixa de US$ 20 no valor total do imposto.

Entretanto, o valor das compras deverá ir além dos 20% da taxação, já que ela é apenas sobre a importação, e não leva em conta o cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros que incidem em forma de cascata, entre eles o frete.

A taxa deveria entrar em vigor apenas na quinta-feira, 1º de agosto. Porém, com o intervalo entre a compra e o registro da Declaração de Importação à Aduana, que ocorre normalmente, algumas compras efetuadas nos dias anteriores já podem entrar nas novas regras.

Por exemplo, as compras realizadas na Shopee, Shein e Aliexpress, começaram a ser taxadas a partir do dia 27 de julho. (Com Agência Estado)

Apps que vão te ajudar a economizar em compras online

Mais notícias de Economia