Indústria tem dificuldade de encontrar mão de obra; entenda motivo

O setor da indústria brasileira, de acordo com o resultado do primeiro semestre deste ano, apresentou dificuldades para encontrar mão de obra . O fator principal é o custo voltado para os trabalhadores.

No cenário, Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, aponta a importância de um aumento do nível de industrialização do setor.

Segundo ela, a ação deverá mitigar o impacto do custo da mão de obra e a produtividade do setor.

A coordenadora também pontua que a Reforma Tributária pode contribuir para reduzir a desigualdade da tributação inesperada sobre o sistema tradicional e o industrializado.