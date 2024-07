Confiança da Construção sobe 0,9 ponto em julho e vai ao maior nível desde fevereiro, diz FGV

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,9 ponto em julho, chegando a 97,3 pontos, o maior nível desde fevereiro deste ano, quando o indicador chegou a 97,6 pontos. Com o resultado, o ICST avança 0,7 ponto na média móvel trimestral, conforme divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O avanço nesta leitura refletiu crescimento do Índice de Expectativas (IE-CST), que subiu 1,8 ponto, a 99,3 pontos, com alta de 3,1 pontos na tendência de negócios para os próximos seis meses e de 0,5 ponto no indicador de demanda para os próximos três meses. Já o Índice de Situação Atual (ISA-CST) ficou estável, em 95,5 pontos.

"A interrupção da queda da taxa Selic não afetou a confiança setorial e o segundo semestre inicia com a recuperação das expectativas empresariais em relação aos negócios e à demanda nos três segmentos setoriais - Edificações, Infraestrutura e Serviços Especializados", destacou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.