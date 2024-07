Mercado de trabalho formal da construção está em alta, diz economista da CBIC

O mercado de trabalho formal da construção está em alta. De janeiro a maio, o setor gerou 159,2 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada. Com isso, o setor da construção atingiu, em maio, a marca de 2,9 milhões de pessoas empregadas em todo o País, uma alta de 6,12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse também é o maior patamar desde novembro de 2014.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados (Caged), do Ministério do Trabalho, e foram compilados e divulgados nesta segunda-feira, 29, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A geração de vagas de janeiro a maio significa o maior número dos últimos 12 anos", apontou a economista da CBIC, Ieda Vasconcelos, em apresentação à imprensa. "Se continuar com esse desempenho positivo no ano, poderemos atingir marca de 3 milhões de pessoas empregadas no setor em breve", afirmou a economista.