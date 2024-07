GLP sobe mais para o consumidor do que para distribuidoras, afirma FUP

Estudo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revela que nos últimos cinco anos, o preço do botijão de gás de 13 quilos (gás de cozinha) vem aumentando mais do que o preço do GLP para as distribuidoras, nas refinarias, informa a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

"Mesmo quando o preço da Petrobras fica parado, o preço do botijão ao consumidor cresce e as margens de distribuição e revenda sobem mais e descem menos do que os preços da estatal", observou a FUP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os dados da ANP, enquanto o botijão subiu R$ 32,32 em média, entre maio de 2019 e maio de 2024 (passando de R$ 69,29 para R$ 101,61), para a Petrobras a alta foi de apenas R$ 6,54, e o setor de distribuição e revenda ficou com R$ 19,38. Os impostos subiram R$ 8,38 (ICMS) e houve redução nos tributos federais (menos R$ 2,18).