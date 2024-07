Ministro das Comunicações critica decisão da Aneel sobre compartilhamento de postes

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (UB-MA), disse nesta quarta-feira, 25 , em evento realizado em Fortaleza, que a decisão tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de retomar as discussões sobre compartilhamento de postes entre empresas de distribuição de energia e empresas de telecom atrasa a regulamentação do uso dessas estruturas.

“O Ministério viu como preocupação essa posição da Aneel, até porque, desde o início da nossa gestão, nós estamos encarando esse problema, que é uma das principais demandas do setor de telecomunicações no País. A regulamentação da utilização de postes deve acabar com as assimetrias que ainda são muitas no Brasil e ajudar na construção de um ambiente seguro para os profissionais que atuam pendurados nesses postes”, defendeu Juscelino.

O ministro citou que a falta de regulamentação desse uso compartilhado também tem se configurado como um problema de poluição visual. “A gente vê, nos grandes centros urbanos, o quanto o poste hoje é um ambiente feio. E a gente vinha avançando bastante com essa regulamentação. Aprovamos na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério de Minas e Energia (MME) editou junto com o presidente da República um decreto na linha da regulamentação e a gente foi surpreendido com essa posição da Aneel”, criticou.