Abrint chama de 'pirraça' decisão da Aneel de recomeçar processo sobre uso de postes

"Nós consideramos a decisão da Aneel ruim, porque ela joga novamente um manto de incerteza sobre um problema que já havia sendo tratado, negociado entre os setores e as próprias agências reguladoras. E isso, extinguir essa norma que vinha sendo construída em conjunto, é muito ruim", afirmou o presidente da Abrint. Na sua avaliação, refazer todo o regulamento representa "um desrespeito a todo o processo e uma quebra de confiança entre as agências reguladoras".

"A gente vê essa decisão da Aneel como se fosse uma pirraça, né, contra o decreto. Essa atitude foi péssima. A Aneel reabriu essa caixa de pandora de vez", declarou Oliveira Junior, em nota compartilhada com o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), Mauricélio Oliveira Junior, chamou de "pirraça" a decisão desta terça-feira, 23, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que extinguiu o processo de regulamentação do compartilhamento de postes e abriu uma nova tramitação do zero.

Há anos, a regulamentação para o uso dos postes tem sido motivo de divergências entre as empresas de distribuição de energia (responsáveis pela infraestrutura) e as provedoras de internet (que têm o direito de uso de pontos de fixação dos cabos de banda larga mediante pagamento).

Com a decisão da Aneel, o modelo de cessão do direito de exploração comercial dos pontos de fixação nos postes por terceiros ficou sem uma definição. A regulamentação desse tópico vinha sendo discutida em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que já havia se posicionado a respeito. Portanto, faltavam apenas a regulamentação por parte da Aneel.

Em junho, foi publicado o decreto 12.068, que tratava da prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica. Por pressão do setor de telecomunicações, o texto recebeu um artigo específico afirmando que as empresas de energia devem ceder espaço nos postes a uma pessoa jurídica distinta, que ganhou o nome de "posteiro" e entrou no foco das divergências.