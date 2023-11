Novo parque no Ceará terá 3 aviários com 250 animais; veja fotos

O novo empreendimento fica em Aquiraz/CE, no bairro Vila Terra Brasilis, a 25 minutos do complexo Beach Park e de Fortaleza.

O CEO do Beach Park, Murilo Paschoal, destaca que o projeto tem como origem a preocupação com a situação do tráfico de animais no Ceará.

"A maioria dos animais, como papagaios, araras e periquitos, serão recebidos de apreensões dos órgãos ambientais. O espaço abrigará cerca de 250 animais e tem capacidade para 270 pessoas", pontua.

A equipe responsável pelo espaço é diversa e inclui biólogos, veterinários, zootecnistas, educadores ambientais entre outros, com plano de formação continuada.

Veja imagens da nova atração do grupo Beach Park Entretenimento

Arvorar é o novo parque do grupo Beach Park Entretenimento Crédito: Reprodução/Beach Park Entretenimento Arvorar é o novo parque do grupo Beach Park Entretenimento Crédito: Reprodução/Beach Park Entretenimento Arvorar é o novo parque do grupo Beach Park Entretenimento Crédito: Reprodução/Beach Park Entretenimento Arvorar é o novo parque do grupo Beach Park Entretenimento Crédito: Reprodução/Beach Park Entretenimento

Como será o circuito de atrações

De acordo com o Beach Park Entretenimento, logo na entrada, o público vai se deparar com um mundo colorido e cheio de sons, sendo recebido por um grande portal em formato de Jandaia (ave símbolo do Ceará), esculpido pelo artista cearense Narcélio Grud, que marcará o início de um passeio surpreendente.



Um circuito de trilhas aéreas com desafios e escorregadores e um grande redário (de cordas tensionadas) darão ao público a oportunidade de brincar ou descansar perto da copa das árvores, criando momentos de conexão com a natureza.



"Ponto central do Arvorar, a torre em formato de ninho de pássaro, onde cada um de seus quatro andares contará curiosidades sobre nossa fauna e flora, dará uma visão 360 graus do parque e dos seus arredores".



A principal atração do Arvorar terá três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m², onde o público poderá observar, em um trajeto monitorado por educadores ambientais, cerca de 250 animais, reunindo aves da fauna brasileira, além de outras espécies como alguns répteis e pequenos mamíferos.



A estrutura ainda contará com espaço de anfiteatro, playgrounds, restaurante, diferentes tipos de visitas guiadas e janela com vista dos bastidores - onde será possível observar as atividades do corpo técnico do parque, como nas áreas de maternidade, bem-estar animal e nutrição.