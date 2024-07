Apagão afetou sistema de manifestos de cargas da ANTT, que já está normalizado

O Ministério dos Transportes informou na manhã desta sexta-feira, 19, que o apagão cibernético afetou o sistema de manifestos de cargas de ferrovias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas a situação está normalizada. O impacto foi pontual e não atingiu usuários de rodovias.

Segundo a Agência, a equipe responsável restabeleceu integralmente todas as ligações e sistemas, que agora operam normalmente.

"Foi pontual, durou pouco tempo, pois as equipes de TI restabeleceram todas as ligações e sistemas", disse o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro.