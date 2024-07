Valor da cesta básica de Fortaleza teve o 3º aumento no semestre, aponta pesquisa

FORTALEZA, CE, 16-04-2021: O valor dos legumes em Fortaleza aumentaram 51,7% no semestre Crédito: BARBARA MOIRA

O valor da cesta básica de Fortaleza aumentou 8,7% no primeiro semestre de 2024. O crescimento foi o terceiro maior entre as oito capitais analisadas. Em junho, o preço da cesta era R$ 822,15, enquanto que em janeiro o custo foi de R$ 756,68. A Capital só ficou atrás de Curitiba e São Paulo, que tiveram aumento de 13,6% e 12,1%, respectivamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da plataforma Cesta de Consumo, criada pela empresa Horus e pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

Eles analisam a cesta básica e a cesta ampliada, que inclui bebidas, produtos de higiene e limpeza, nas oito maiores capitais do Brasil em população. Entre os produtos que mais subiram de valor no semestre no País, Fortaleza se destacou com o terceiro maior aumento em legumes (51,7%) e o segundo maior nos valores das frutas e do frango (25% e 10,7%, respectivamente). Entretanto, em relação à passagem do mês de maio para junho, o valor da cesta básica na Capital se manteve quase estável, com um acréscimo de 0,3%. O preço foi de R$ 819,78 em maio, para R$ 822,15 em junho.

Além disso, na variação mensal de maio para junho de 2024, o preço da cesta aumentou em cinco das oito cidades analisadas. Os destaques foram Manaus e Curitiba, com acréscimo de 5,3% e 4,7%, respectivamente. Já o Rio de Janeiro e Salvador foram as cidades em que apresentaram os maiores recuos nos valores da cesta, de -4,8% e -2,7%, respectivamente. As cestas de consumo básica mais caras foram a do Rio de Janeiro (R$ 981,61), seguida por São Paulo (R$ 946,26) e Curitiba (R$ 823,66). Em contrapartida, Belo Horizonte (R$ 654,03), Manaus (R$ 715,88) e Salvador (R$ 757,62) foram as cidades identificadas com os menores custos de aquisição.