Maior efeito sobre IPCA foi de alimentos, mas com desaceleração ante maio, diz gerente do IBGE

Os preços dos alimentos deram a maior contribuição para a inflação de junho. No entanto, as altas foram mais brandas do que no mês anterior, ao mesmo tempo em que houve uma quantidade menor de itens com reajustes, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e bebidas saiu de um aumento de 0,62% em maio para uma elevação de 0,44% em junho, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo IBGE. O grupo contribuiu com 0,10 ponto porcentual para a taxa de 0,21% do IPCA do último mês.

"Essa alta (no IPCA) foi influenciada, principalmente, por leite longa vida, batata-inglesa e gasolina", lembrou Almeida. "Alguns fatores e subitens contribuíram para segurar o resultado de junho, como passagens aéreas e alguns alimentos, como mamão e cebola", ponderou.