Preço da gasolina em Fortaleza subiu 3,35% em uma semana

O preço máximo do combustível na Capital foi registrado a R$ 6,39 e o mínimo, a R$ 5,55, o quinto maior do Nordeste. O maior valor foi captado em Itapipoca, município localizado a 136,55 quilômetros (km) de Fortaleza.

A variação tem influência do reajuste anunciado pela Petrobras, de 7,12% , na última terça-feira, 9. Com o aumento, o preço de venda para as distribuidoras passou a ser R$ 3,01 por litro.

O preço médio do litro da gasolina em Fortaleza sofreu um aumento de 3,35% nos últimos sete dias. O valor passou de R$ 5,67 para R$ 5,86. A média ficou abaixo do nacional, de R$ 5,97. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) .

Em comparação com outras capitais nordestinas, Fortaleza apresentou o terceiro etanol mais caro do Nordeste, atrás apenas de Natal (R$ 5,33) e Sergipe (R$ 4,79).

Sendo o único combustível que se manteve estável na última semana, o GNV pode ser encontrado a R$ 4,88. Veja mais detalhes abaixo.

Em relação ao Ceará, o cenário também foi de aumento. No Estado, a variação no preço da gasolina contabilizou 2,58%, que foi de R$ 5,8 para R$ 5,95, com um preço mínimo de R$ 5,29 e um máximo de R$ 6,69.

No comparativo com os estados do Nordeste, o combustível foi o terceiro mais caro, atrás apenas do Rio Grande do Norte (R$ 6,49) e Sergipe (R$ 6,3).

Comparação entre os preços dos combustíveis em Fortaleza (6/7 a 13/7)

30/6 a 6/7

Gasolina

Preço médio: R$ 5,67



Preço mínimo: R$ 5,45



Preço máximo: R$ 5,99

Etanol

Preço médio: R$ 4,63



Preço mínimo: R$ 4,35



Preço máximo: R$ 5,19

Gasolina aditivada