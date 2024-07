Petrobras reajusta gasolina e gás para distribuidoras, em 7,12% e 9,81%, respectivamente

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 8, que aumentará em R$ 0,20 o preço do litro da gasolina a partir desta terça-feira, 9. Com o reajuste, de 7,12%, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro.

De acordo com Andréa Angelo, estrategista de Inflação da Warren Investimentos, o aumento significa aumento em torno de 2,5% na bomba. "Segundo os nossos cálculos, isso virá com impacto total no IPCA de +13 bps (0,13 pontos percentuais), sendo 9bps no IPCA de julho (0,09 pontos percentuais)", acrescenta a analista.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, a Petrobras que o impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte.