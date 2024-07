Lira fala em votar no 2º semestre, além da tributária, MPs, matérias ambientais e de turismo

"Estamos conversando com o Ministério do Meio Ambiente para fortalecer o turismo no Brasil, sem atacar a natureza, preservando, sempre dando uma condição melhor de preservação ambiental, de licenciamento ambiental", emendou Lira.

"Espero que a gente possa se desincumbir, nesses dois meses de eleição, de dar vazão às pautas, tanto as medidas provisórias, com os projetos relativos a elas que estão tramitando, matérias de regulamentação da reforma tributária, matérias ambientais, matérias de desenvolvimento, de fluxo de turismo", disse o deputado alagoano, em entrevista à CNN Brasil.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira, 15, que os deputados deverão votar entre agosto e setembro, além do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, matérias relacionadas ao meio ambiente e ao turismo. O parlamentar também citou Medidas Provisórias que estão em tramitação ou projetos de lei com o mesmo conteúdo das MPs.

Uma das principais MPs do governo que tramitam hoje no Congresso é a do Programa Acredita, de concessão de crédito. Também há a MP que tem o objetivo de reduzir a conta de luz e a medida que foi acusada de privilegiar negócios dos irmãos Batista no setor de energia. A Câmara terá duas semanas de esforço concentrado para votações em agosto e outra em setembro.