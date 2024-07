No primeiro pregão após o atentado contra Trump, veja como fechou o mercado

Ex-presidente dos Estados Unidos, considerado favorito para vencer as eleições deste ano, foi baleado de raspão no sábado, 13. Mercado avalia consequências de sua vitória sobre a economia mundial Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

O dólar encerrou a sessão desta segunda-feira, 15, em alta moderada, perto do nível de R$ 5,45, alinhado ao avanço da moeda americana no exterior.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O aumento das apostas na vitória do ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial, após o atentado ao candidato republicano no último sábado, 13, embaralhou as expectativas para o futuro da economia dos Estados Unidos. Por ora, a perspectiva de piora fiscal em eventual governo Trump, adepto da política de corte de impostos, joga os juros longos para cima, o que castiga divisas emergentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O real e seus pares latino-americanos também sofrem hoje com a queda das commodities, especial as agrícolas, após a decepção com o crescimento do PIB da China no segundo semestre. Bancos revisaram para baixo as estimativas para o avanço da economia chinesa neste ano, que pode ficar abaixo da meta anual de 5%. Em tal cenário, a moeda brasileira até que se portou bem, com perdas bem menores que às dos pesos mexicano e chileno.