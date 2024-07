Criptomoedas: bitcoin dispara enquanto traders apostam na vitória de Trump após atentado

O bitcoin saltou mais de 5% nesta sessão, após um período de queda desde 20 maio, em resposta ao atentado contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorreu no último sábado, 13. O ex-presidente é visto como mais favorável às criptomoedas do que Joe Biden, conforme analisou o BMO em conteúdo enviado a clientes.

Às 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 6,07%, a US$ 63.653,17 enquanto o ethereum tinha alta de 7,05%, a US$ 3.418,92, de acordo com cotações da Binance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a diretora da XTB Research, Kathleen Brooks, disse que o bitcoin teve "a maior reação ao tiroteio de Trump". A moeda subiu logo após a divulgação da notícia, e vem crescendo desde então, de acordo com a especialista.