Após reajuste, litro da gasolina comum em Fortaleza bate R$ 6,99 neste sábado, 13

O litro da gasolina comum chegou a R$ 6,99 em Fortaleza no pagamento via crédito neste sábado, 13. No Pix, débito ou à vista, o valor era um pouco mais barato, saindo a R$ 6,59 em cinco postos de combustíveis visitados pelo O POVO em grandes vias da cidade: Mister Hull, Barão de Studart, Washington Soares, Oliveira Paiva e BR-116. Um dos motivos que pode ter influenciado o cenário é o fato de a Petrobras ter anunciado aumento de 7,12% no preço do litro da gasolina a partir da última terça-feira, 9. Com o reajuste, o preço de venda da para as distribuidoras passou a ser de R$ 3,01 por litro. Esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. Em todos os postos apurados nas avenidas listados acima – cujas bandeiras variavam entre a Shell, Petrobras BR e Ipiranga –, o valor do litro da gasolina comum para pagamentos no Pix, débito ou à vista foi de R$ 6,59. A divergência de preços entre eles foi notada, somente, para pagamentos na modalidade crédito.