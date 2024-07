IBGE prevê aumento de 54% na Safra 2024 de cereais, leguminosas e oleaginosas no Ceará

Com estimativa de 259,8 milhões de toneladas, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas do Brasil deve recuar 6,2% em 2024 em relação a 2023. Crédito: Mariana Parente em 26/06/2017 para O POVO

O Ceará deve atingir uma safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 732,5 mil toneladas a serem produzidas em 2024, registrando um avanço de 54% em relação a 2023, quando o montante era de 475,5 mil toneladas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As estimativas foram divulgadas, nesta quinta-feira, 11, pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O feijão — especificamente da primeira safra — registrou uma alta de 88,3% no levantamento em 2024, com 116,2 mil toneladas, ante 61,7 mil toneladas em 2023. Essa foi a maior produção por safra e produto nos dados referentes a junho.

Já o milho — especificamente da segunda safra — registrou o maior recuo do período em relação à produção por safra e produto. Com uma queda de 58,6%, o LSPA estimou 450 toneladas do insumo em 2024, contra 1.086 em 2023. Confira lista da produção por produto estimado na Safra 2024 no Ceará: Mandioca: 741,6 mil toneladas



Cereais, leguminosas e oleaginosas: 732,5 mil toneladas



Milho (1ª Safra): 565,1 mil toneladas



Cana-de-açúcar: 516,7 mil toneladas



Banana: 446 mil toneladas



Tomate: 192,3 mil toneladas



Feijão (1ª Safra): 116,2 mil toneladas



Castanha-de-caju: 75 mil toneladas



Arroz: 18,4 mil toneladas



Soja: 17,9 mil toneladas



Feijão (2ª Safra): 7,9 mil toneladas



Laranja: 7,3 mil toneladas



Algodão herbáceo: 4,8 mil toneladas



Uva: 864 toneladas



Amendoim (1ª Safra): 712 toneladas



Milho (2ª Safra): 450 toneladas



Café arábica: 398 toneladas



Mamona: 176 toneladas



Fumo: 51 toneladas



Café canephora: 9 toneladas



Amendoim (2ª Safra): 3 toneladas A estimativa para o total de área plantada da Safra 2024 no Ceará registrou um leve recuo de 0,1% em relação a 2023, saindo de 1.368.024 toneladas para 1.366.491 toneladas de um ano para o outro. O maior recuo da área plantada foi registrado pelo sorgo, com queda de 43,1%, o equivalente a 800 toneladas em 2024, ante 1.405 toneladas em 2023.