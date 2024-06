Plano Safra 2023/2024: Com R$ 8,7 bilhões aplicados, resultados do semestre superam a meta estipulada

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, o crédito foi destinado a quem precisa de apoio financeiro para continuar produzindo alimentos.

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 injetou R$ 8,7 bilhões na economia, por meio de empréstimos do Banco do Nordeste (BNB) . Um crescimento de 87% em relação ao ano passado.

“Temos a satisfação de cumprir antecipadamente o desafio proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para o Plano Safra, o que comprova que estamos no caminho certo. A aplicação dos recursos em atividades produtivas no meio rural é a concretização da missão do Banco do Nordeste de promover o desenvolvimento da região, priorizando segmentos com pouco acesso ao sistema bancário tradicional”, comentou o executivo.

Além disso, o presidente ressalta que a aplicação da instituição considera fatores ambientais e sociais. “O diferencial da ação creditícia do BNB é o incentivo à produção sustentável de alimentos saudáveis, à mecanização e tecnificação para redução da penosidade do trabalho no campo e o compromisso com a ampliação do atendimento a empreendimentos de agricultoras familiares, visando a equidade de gênero”, salienta.