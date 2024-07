Reforma tributária: Empresas precisam ficar atentas à etapa de transição

“Em 2027, com a extinção do PIS e da Cofins, isso gera um ganho muito significativo de produtividade para maior parte das empresas que hoje operam o PIS e a Cofins não cumulativo, que são mais ou menos 4% a 5% das empresas brasileiras", destaca.

“Essa fase de transição precisa ser vista com bastante cuidado. O período de transição vai exigir das empresas uma jornada dupla. Ela vai precisar conduzir o sistema atual e o sistema novo em simultâneo. Isso significa que a partir de 2026 já temos obrigações acessórias novas, mantendo as atuais”, pontua o especialista.

A reforma tributária, em tramitação no Congresso, deve exigir cuidados adicionais às empresas antes de trazer simplificação, por conta do período de transição , que se estenderá entre 2026 e 2033. Essa é a avaliação do advogado tributarista e CEO da ROIT, Lucas Ribeiro .

"As demais, todas as empresas de lucro presumido, que são quase 1,5 de empresas, e boa parte das empresas do Simples Nacional, que vendem para outras empresas e vão precisar fazer opção pelo regime regular, fatalmente vão ter que apurar créditos e débitos na Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS”, explica Ribeiro.

“Ou seja, essas empresas vão precisar ter controle, gestão, investimento em sistema e mudança de cultura. As empresas vão precisar de gente, de gastar mais dinheiro com a contabilidade externa. Vai ficar mais caro porque vai praticamente dobrar o trabalho do contador até 2033. Então, é uma exigência alta das empresas. É um preço pesado que nós vamos ter que pagar para chegar no sistema tributário teoricamente melhor do que aquele que temos hoje”, acrescenta o executivo.