Tributária: carnes têm redução de 60% de imposto, fora da cesta básica com alíquota zero

Em relatório da regulamentação da reforma tributária apresentado nesta quinta-feira, 4, deputados mantiveram a carne fora da lista de itens da cesta básica nacional que receberão isenção total de tributação. No parecer, as carnes ficam somente com a redução de 60% do imposto.

Na sessão de divulgação, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) argumentou que a inclusão das carnes teria forte impacto na alíquota geral e lembrou que o próprio governo não havia incluído a proteína animal na cesta básica. A declaração ocorreu a apresentação do primeiro projeto da reforma pelo grupo de trabalho sobre a lei geral do IBS e da CBS.

"Diversos outros itens, e no caso específico da carne e da cesta básica, poderiam impactar esse patamar de 26,5%, que é o referencial da alíquota que nós temos como carga total", disse. "Em cima disso, o item proteína, carne, ficou em 0,57% a ser acrescido em cima dos 26,5%." Cajado acrescentou: "Nunca houve na cesta básica o item proteína".