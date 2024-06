Litro da gasolina fica estável em junho ante maio e fecha semestre com alta de 9%, mostra IPTL

"Ante o fechamento do primeiro semestre de 2023, os motoristas estão pagando, em média, 9% a mais pelo litro da gasolina. Já o etanol oscilou menos, mas ainda assim houve um aumento de 2%", enfatizou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, em nota.

Já o etanol foi comercializado a R$ 3,99, com queda de 0,2%, e R$ 0,01 mais barato em relação ao mês anterior.

Segundo o mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, no fechamento de junho o valor médio do litro da gasolina foi de R$ 6,02, mesmo preço registrado em maio.

No recorte por região, o Norte registrou a média mais alta de todo o País para a gasolina, que fechou junho a R$ 6,40, e o Nordeste para o etanol, encontrado a uma média de R$ 4,64. O Sudeste, por sua vez, comercializou a gasolina mais barata de todo o território nacional, a R$ 5,88, e o Centro-Oeste liderou com o etanol a preço mais baixo, a R$ 3,87.

Na análise por Estados e Distrito Federal, o estudo identificou que São Paulo se destacou no fechamento de junho com as médias mais baixas de todo o Brasil para a gasolina (R$ 5,77).

Os postos paulistas e os mato-grossenses venderam o litro do etanol pela menor média entre os Estados, de R$ 3,77. No Acre foi encontrada a gasolina mais cara (R$ 6,88) e em Sergipe o etanol com o preço médio mais alto (R$ 5,08).