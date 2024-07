Investimentos estaduais crescem 156,39% no 1º quadrimestre de 2024, segundo o Ipece

O volume de investimentos realizados pelo governo do Ceará subiu 156,39% no 1º quadrimestre de 2024, na comparação com período equivalente de 2023, chegando a R$ 615,51 milhões. Os dados constam em publicação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Boa parte desse montante foi investido no 2º bimestre (março e abril), mais precisamente 531,01 milhões, conforme detalha o Enfoque Econômico (Nº 277- Junho) - Avaliação de Execução Orçamentária do Governo do Estado do Ceará. O estudo foi conduzido pelo analista de Políticas Públicas do Ipece, Paulo Araújo Pontes.

Sobre o bimestre que terminou em abril, a propósito, o crescimento registrado foi de 130,61% na comparação com o 2º bimestre de 2023 e de 145,1% na comparação com o 2º bimestre de 2019, antes da pandemia de Covid-19. O período foi considerado para avaliar o andamento da retomada dos investimentos no pós-crise sanitária global.