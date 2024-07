Ceará tem um terço de projetos de inovação submetidos ao Finep no Nordeste

O Ceará tem um terço dos projetos já submetidos ao programa federal Mais Inovação no Nordeste em 2024. A iniciativa é voltada para empresas que querem captar recursos disponibilizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para ações de desenvolvimento, pesquisa e inovação.

Segundo a analista de Fomento da Finep, Rafaelly Fortunato, “R$ 250 milhões de recursos já foram submetidos em projetos por 34 empresas do Nordeste, sendo que 12 são do Ceará. Fora aqueles que estão em edição e nps quais as empresas ainda estão trabalhando junto com as universidades e demais Instituto de Ciência e Tecnologia (ICTs), nos projetos”.

Os dados foram divulgados durante o evento intitulado Finep Day Fortaleza, que contou também com a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), quando foram apresentados outros programas de apoio à pesquisa e inovação da Finep, do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e de universidades públicas e privadas do Estado.