Reforma tributária: setores se posicionam sobre relatório final

Apesar de reconhecer o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho (GT) da Regulamentação da Reforma Tributária, a União Nacional da Cadeia Produtiva de Alimentos e Bebidas não Alcoólicas (Uncab), afirma, por meio de nota, ser totalmente contrária à incidência do Imposto Seletivo sobre bebidas açucaradas. O GT da Regulamentação da Reforma Tributária (PLP 68/24) divulgou nesta quinta-feira, 4, o relatório final na Câmara dos Deputados.

Na nota, o órgão afirma que as bebidas açucaradas representam 1,7% do consumo de calorias do brasileiros, segundo a última Pesquisa de Orçamento Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Uncab também aponta, de acordo com a Pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, que o consumo de bebidas açucaradas no Brasil teve uma redução de 51,8% de 2007 a 2023, contra um aumento de 105,9% no índice de obesidade, entre 2006 e 2023. “Obesidade e doenças crônicas têm causas multifatoriais e mais imposto não é a solução. O México é o exemplo mais emblemático. Lá, o imposto sobre bebidas açucaradas aumentou de 17% para 28% em 2014 com o objetivo de reduzir a obesidade. No entanto, dados da OCDE mostram que não houve alteração nos hábitos de consumo e o percentual da população com sobrepeso ou obesidade subiu de 72,5% em 2014 para 74,10% em 2020”, argumenta o grupo. A Uncab é um movimento composto pela Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi), Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir), Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) e Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa).